Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин установил свой новый рекорд

    19 Декабря 2020, 08:35

    ГОЛЛИВУД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и вместе с тем добился уникального достижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Для 38-летнего Головкина это была уже 21-я успешная защита титулов чемпиона мира в среднем весе (в бою с Шереметой Геннадий успешно защитил пояса IBF и IBO), что является новым рекордом дивизиона. Ранее Головкин делил лидерство по количеству защит в среднем весе с легендарным американским чемпионом Бернардом Хопкинсом (55-8-2, 32 КО) — по 20.

    Свою первую титульную защиту Геннадий Головкин провел 17 июня 2011 года, защитив пояс «регулярного» чемпиона WBA в поединке с Кассимом Оумой (29-14-1, 18 КО) — тот бой Головкин выиграл техническим нокаутом в десятом раунде.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров