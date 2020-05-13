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    Геннадий Головкин сообщил о своих планах после карантина

    13 Мая 2020, 00:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о своих планах после карантина, передает МИА «Казинформ».

    «Первым делом после карантина отправлюсь в боксёрский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» - написал Геннадий Головкин в Instagram .

    Подписчики активно отозвались – за пару часов пост набрал более 70 тысяч отметок «Нравится» и свыше 600 комментариев, в которых, кроме, непосредственно, ответов на вопрос, еще и пожелания крепкого здоровья боксеру.

    Напомним, недавно Геннадий Головкин определился с выбором своего следующего оппонента. Им станет поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО), обязательный претендент GGG на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. По словам Геннадия, он договорился с Шереметой о бое еще до пандемии коронавируса и «намерен выполнить свои обязательства и сдержать слово».

    Ранее сообщалось о том, что поединок Головкин — «Канело», прошедший в 2018 году, занял второе место в списке лучших боев десятилетия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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