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    • Геннадий Головкин собрался провести бой в Казахстане

    5 Августа 2022 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин признался, что у него в планах есть проведение боя в родной стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В интервью Compas On The Beat Геннадий ответил, что не планирует завершать карьеру боксера после третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом 17 сентября, а хочет перед выходом на пенсию устроить большое шоу для казахстанских болельщиков.

    «(...) у меня есть большие планы на будущее, с кем боксировать, как боксировать и где боксировать. У меня есть мой любимый Казахстан, где, я считаю, что я должен отбоксировать, мне надо отбоксировать, так что у меня большие планы», — заявил GGG.
    За свою профи-карьеру Геннадий лишь однажды дрался в Казахстане — 16 декабря 2010 года в Астане он победил нокаутом колумбийца Нильсона Тапиа.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Головкин #Бокс
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