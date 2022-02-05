Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин сделал заявление о проведении боя в Казахстане

    5 Февраля 2022, 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сказал, что открыт для проведения боев в различных странах, включая Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В беседе с британским Sky Sports Геннадий вспомнил свой бой в Соединенном Королевстве — тогда в 2016 году в Лондоне GGG нокаутировал местного экс-чемпиона мира Келла Брука. Головкин отметил, что с удовольствием бы вернулся на Туманный Альбион, если бы ему поступило достойное предложение.

    «Я помню свой приезд в Великобританию. Мне очень понравился тот бой, было здорово. Это был увлекательный поединок. Я не ограничиваю себя какой-то конкретной страной. Все зависит от многих факторов. Я уверен, что условия, предложенные для боя в США или в моем родном Казахстане, не будут ни в чем уступать предложениям из Великобритании. Давайте будем реалистами», - ответил боксер.

    Ожидается, что следующим соперником Геннадия Головкина станет обладатель титула WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО). Бой запланирован на эту весну в Японии, однако точная дата пока неизвестна.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СМИ Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    В Казахстане выявили более 10 тысяч случаев пропаганды порно, наркотиков и суицидов
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров