Геннадий Головкин сделал заявление о проведении боя в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сказал, что открыт для проведения боев в различных странах, включая Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В беседе с британским Sky Sports Геннадий вспомнил свой бой в Соединенном Королевстве — тогда в 2016 году в Лондоне GGG нокаутировал местного экс-чемпиона мира Келла Брука. Головкин отметил, что с удовольствием бы вернулся на Туманный Альбион, если бы ему поступило достойное предложение.

«Я помню свой приезд в Великобританию. Мне очень понравился тот бой, было здорово. Это был увлекательный поединок. Я не ограничиваю себя какой-то конкретной страной. Все зависит от многих факторов. Я уверен, что условия, предложенные для боя в США или в моем родном Казахстане, не будут ни в чем уступать предложениям из Великобритании. Давайте будем реалистами», - ответил боксер.

Ожидается, что следующим соперником Геннадия Головкина станет обладатель титула WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО). Бой запланирован на эту весну в Японии, однако точная дата пока неизвестна.



