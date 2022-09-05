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    Геннадий Головкин сделал признание о влиянии бокса на его жизнь

    5 Сентября 2022, 16:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин сообщил, чему научил его бокс и как длительное пребывание в этом виде спорта сказалось на формировании его личности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом Геннадий сказал в разговоре с публицистом Гордоном Марино в преддверии своего третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом , который пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе.

    «GGG занимается боксом на протяжении 30 лет. Я спросил его, как этот вид спорта повлиял на его характер. Он ответил: «Бокс сделал меня более смелым, более готовым идти на риск, более реалистичным в отношении жизненных взлетов и падений и более стойким. Ты должен уметь принимать удары как на ринге, так и за его пределами», — передает слова Геннадия Марино.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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