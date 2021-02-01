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    Геннадий Головкин сделал откровенное признание

    1 Февраля 2021, 07:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал, как раньше относился к своим оппонентам в ринге, сообщает Sports.kz.

    «Мне всегда хотелось раздавить соперника, где-то даже его уничтожить, а не поиграть с ним в шашки или пятнашки, как некоторые боксеры говорят. Хотелось просто взять и съесть его», — цитирует Головкина DAZN.

    Добавим, Геннадий Головкин смог завершить досрочно 36 боев из 43-х. Его процент нокаутов — 83,72%. Сейчас 38-летний казахстанец владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а раньше ему также принадлежали пояса WBA Super и WBC.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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