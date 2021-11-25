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    Геннадий Головкин рассказал о своих планах после завершения карьеры боксера

    25 Ноября 2021, 10:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион-средневес Геннадий Головкин рассказал корреспонденту Yahoo! Japan о том, что планирует делать после боя с Риотой Муратой 29 декабря, а также поведал о своих планах после завершения карьеры боксера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    — Конечно, в первую очередь вы сосредоточены на поединке с Риотой Муратой, но есть ли у вас какие-то планы после этого боя?

    — Все, что я хочу, это вернуться на родину и отпраздновать новый год со своей семьей. Но бой против Мураты настолько значимый и важный, что пока я не могу думать ни о чем, кроме него.

    — В следующем году вам исполнится 40 лет. Думали о том, что будете делать после выхода на пенсию?

    — Я все еще профессиональный боксер, поэтому я пока не готов ответить на этот вопрос. Думаю, что для меня это будет новое начало. Как говорят некоторые: «В 40 лет жизнь только начинается». Так что, у меня будет много дел. Прежде всего, моим приоритетом будет наслаждаться жизнью со своей семьей. Как у отца семейства, думаю, что у меня будут напряженные дни.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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