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    Геннадий Головкин проявил несгибаемую волю - Актоты Раимкулова

    19 Декабря 2020, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова поздравила Геннадия Головкина с победой над Камилом Шереметой, отметив высокие профессиональные качества казахстанского боксёра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Геннадий Головкин, проводивший рекордную, 21-ю защиту своих титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, выиграл у претендента из Польши. Поединок завершился досрочно после седьмого раунда. Команда Шереметы отказалась от продолжения поединка.

    - От имени Министерства культуры и спорта РК и от себя лично хочу поздравить Вас с очередной заслуженной победой на профессиональном боксерском ринге! Казахстанский народ не сомневался в вашей победе. В бою с поляком Камилом Шереметой вы проявили бойцовские качества и несгибаемую волю и доказали всем, что казахстанская школа бокса является одной из лучших в мире. Благодаря Вам и вашим достижениям у Казахстана есть своя плеяда подрастающих профессиональных боксеров. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед!,- говорится в поздравлении.

    Отметим, что после этого поединка Геннадий Головкин побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

    Напомним, ранее Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин
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