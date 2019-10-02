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    Геннадий Головкин провел открытую тренировку перед боем с Деревянченко

    2 Октября 2019, 07:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) провел открытую тренировку перед титульным боем с Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Головкин выполнил некоторые упражнения самостоятельно, а также поработал со своим наставником Джонатоном Бэнксом.

    Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится утром 6 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Боксеры сразятся за вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Также в андеркарде выступит еще один казахстанец — Али Ахмедов (15-0, 11 КО): его соперником будет американский боксер Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО).

    Автор:

    Спорт Головкин
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