Геннадий Головкин провел автограф-сессию для фанатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин провел автограф-сессию в Финиксе, штат Аризиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Событие привлекло большое количество местных поклонников GGG. Многие из них не замедлили поделиться своей радостью от встречи с боксером в соцсетях. При этом счастливые фанаты отмечали скромность и открытость Геннадия в общении.

«GGG, спасибо! Я бы хотел сфотографироваться с тобой. Надеюсь, в следующий раз получится», — пишет один из посетителей.

«Перед вами счастливая девушка. Я хотела забрать его, но охрана мне не позволила», — написала другая поклонница казахстанца, получившая заветный автограф.

«Лучший день в моей жизни. С легендарным Геннадием Головкиным. Big Drama Show», — отметил другой фанат Геннадия.

Возвращение Геннадия Головкина на ринг запланировано на осень — предположительно 5 октября в бою против Сергея Деревянченко за вакантный титул IBF в среднем весе в «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк).

