Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин провел автограф-сессию для фанатов

    3 Августа 2019, 21:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин провел автограф-сессию в Финиксе, штат Аризиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Событие привлекло большое количество местных поклонников GGG. Многие из них не замедлили поделиться своей радостью от встречи с боксером в соцсетях. При этом счастливые фанаты отмечали скромность и открытость Геннадия в общении.

    «GGG, спасибо! Я бы хотел сфотографироваться с тобой. Надеюсь, в следующий раз получится», — пишет один из посетителей.

    «Перед вами счастливая девушка. Я хотела забрать его, но охрана мне не позволила», — написала другая поклонница казахстанца, получившая заветный автограф.

    «Лучший день в моей жизни. С легендарным Геннадием Головкиным. Big Drama Show», — отметил другой фанат Геннадия.

    Возвращение Геннадия Головкина на ринг запланировано на осень — предположительно 5 октября в бою против Сергея Деревянченко за вакантный титул IBF в среднем весе в «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк).

    Автор:

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров