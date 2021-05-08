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    Геннадий Головкин проведёт добровольную защиту титула: названы дата и соперник

    8 Мая 2021, 08:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира по версии IBF из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) не отказывается от декабрьского объединительного боя с суперчемпионом WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), но сперва планирует провести добровольную защиту титула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    По данным бразильского сайта Uol.com , легенда даст бой призёру Олимпийских игр 2012 года (Лондон, Великобритания) непобеждённому на профессиональном ринге бразильцу Эскиве Фалькао (28-0, 20 КО), 5-му номеру рейтинга IBF.

    По данным ресурса, бой состоится в августе, но точной даты пока что нет.

    Фалькао сотрудничает с промоутером Бобом Арумом (Top Rank), выступает на телеканале ESPN, Головкин — с Эдди Хирном (Matchroom Boxing) на стриминге DAZN.

    Ранее промоутеры не единожды успешно сотрудничали, обмениваясь бойцами. Не исключено, что Арум отпустит Фалькао, ведь бразилец не является топ-активом компании, а в случае успеха (в том числе, если просто даст бой легенде) его рыночная стоимость значительно повысится.

    Интересно, что на любительском ринге Фалькао дважды дрался с Муратой, оба раза ему проиграл, в том числе и в финале ОИ-2012.

    Напомним, Геннадий Головкин всерьез планирует на конец года мегафайт с японцем Риотой Муратой.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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