Геннадий Головкин проведёт добровольную защиту титула: названы дата и соперник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира по версии IBF из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) не отказывается от декабрьского объединительного боя с суперчемпионом WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), но сперва планирует провести добровольную защиту титула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По данным бразильского сайта Uol.com , легенда даст бой призёру Олимпийских игр 2012 года (Лондон, Великобритания) непобеждённому на профессиональном ринге бразильцу Эскиве Фалькао (28-0, 20 КО), 5-му номеру рейтинга IBF.

По данным ресурса, бой состоится в августе, но точной даты пока что нет.

Фалькао сотрудничает с промоутером Бобом Арумом (Top Rank), выступает на телеканале ESPN, Головкин — с Эдди Хирном (Matchroom Boxing) на стриминге DAZN.

Ранее промоутеры не единожды успешно сотрудничали, обмениваясь бойцами. Не исключено, что Арум отпустит Фалькао, ведь бразилец не является топ-активом компании, а в случае успеха (в том числе, если просто даст бой легенде) его рыночная стоимость значительно повысится.

Интересно, что на любительском ринге Фалькао дважды дрался с Муратой, оба раза ему проиграл, в том числе и в финале ОИ-2012.

Напомним, Геннадий Головкин всерьез планирует на конец года мегафайт с японцем Риотой Муратой.