Геннадий Головкин проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой действующего «суперчемпиона» мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса с Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом объявлено на сайте организации. Поединок, который станет третьей очной встречей боксеров, пройдет 17 сентября. Место проведения станет известно позднее. Также на кону будут стоять пояса по версиям WBC, WBO и IBF во второй средней категории. Все чемпионские пояса на данный момент принадлежат Альваресу, таким образом, в случае победы Головкин станет абсолютным чемпионом мира в суперсреднем дивизионе.

Предыдущие два боя GGG и «Канело» проходили в лимите среднего веса. Их итогами стала ничья в первом поединке и победа Альвареса решением большинства судей.