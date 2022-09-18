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    Геннадий Головкин проиграл Саулю Альваресу во второй раз

    18 Сентября 2022, 10:36

    ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Геннадий Головкин уступил Саулю Альваресу решением судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бой продлился все 12 раундов, и судьи отдали предпочтение действовавшему более активно и напористо на протяжении всех раундов мексиканцу.

    Напомним, в Лас-Вегасе начался бой между нашим соотечественнником Генналием Головкиным и Саулем Альваресом.

    Как сообщалось ранее, Геннадий Головкин оценил вероятность завершения карьеры после трилогии с «Канело». «В боксе все возможно. Один удар может поменять всю историю. Не то что даже историю, а поменять образ жизни. Так что посмотрим. Я из-за этого и говорю, давайте подождем 17 сентября. Даже 18-го числа уже можно будет об этом разговаривать», - ответил в беседе с Дэном Рафаэлем казахстанец.

    14 сентября боксеры провели первую дуэль взглядов перед третьим боем.

    С. Альварес заявил о своем желании завершить бой с GGG досрочно. «Победа нокаутом является моей целью на этот бой, но я намерен сохранять сосредоточенность. Если нокаут произойдет, то хорошо. Если же нет, то я готов к 12 раундам», — сказал в интервью журналистам Альварес.

    Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в 2017 году также на «T-Mobile» арене в Лас-Вегасе и завершился вничью.

    Второй бой состоялся фактически ровно через год после первого и завершился победой мексиканца решением судей.

    Фото: Sports.kz.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Головкин Бокс
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