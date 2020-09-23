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    Геннадий Головкин призвал поддержать Данэлию Тулешову на America's Got Talent

    23 Сентября 2020, 13:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин поддержал юную певицу Данэлию Тулешову на популярном шоу America's Got Talent, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмен на своей странице в Twitter призвал американцев проголосовать за нее в финале.

    «Какая же Данэлия Тулешова талантливая! Мы гордимся тобой! Давайте поддержим ее нашими голосами», - написал Головкин.

    Напомним, 14-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова выступила в финале мирового шоу America’s Got Talent, который состоялся в Лос-Анджелесе. Девочка исполнила песню Sia «Alive».

    В финале приняли участие 10 артистов, 6 из которых – вокалисты разных возрастов. Как и в предыдущих двух турах проекта, в течение суток пройдет голосование за финалистов, результаты будут объявлены уже завтра.

    15 сезон шоу America’s Got Talent стартовал в конце мая, Данэлия Тулешова стала единственным участником из Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Головкин Данэлия Тулешова
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