Геннадий Головкин признан крупнейшим возвращением 2020 года

Сайт польского спортивного телеканала Polsat Sport признал возвращение Геннадия Головкина в ринг крупнейшим в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Он вернулся спустя 440 дней. Некоторые уже сомневались, был ли он все еще выдающимся боксером или просто тенью бывшего Triple G в свои 38 лет после тяжелых боев с «Канело» Альваресом, Джейкобсом, Деревянчено. Вы уже знаете ответ. Он по-прежнему выдающийся боксер. Жалко, что он доказал это на Камиле Шеремете, отправив его на канвас в первом, втором, четвертом и седьмом раундах и защитив в 21-й раз пояс чемпиона IBF и IBO в среднем весе», — пишется в статье.

Напомним, Геннадий Головкин вошел в тройку величайших боксеров XXI века. Популярное издание Give Me Sport представило рейтинг 50 лучших боксеров века. Кроме этого, GGG вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN, а также стал боксером с самыми точными ударами в боях против «Канело».



