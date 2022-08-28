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    Геннадий Головкин поздравил Жанибека Алимханулы

    28 Августа 2022 01:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин обратился к соотечественнику Жанибеку Алимханулы, передает МИА «Казинформ».

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    «Поздравляем Жанибека Алимханулы, отличная новость. Пусть чемпионов Казахстана будет больше! Құтты болсын!!», — написал Головкин в Twitter.

    Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) после отказа американского боксера Деметриуса Андраде встретиться с казахстанцем в ринге выпустила официальное постановление, в котором объявила казахстанского боксера Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Жанибеку Алимханулы. Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с присуждением ему титула чемпиона мира по версии WBO,

    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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