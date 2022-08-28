Геннадий Головкин поздравил Жанибека Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин обратился к соотечественнику Жанибеку Алимханулы, передает МИА «Казинформ».

Головкин сделал заявление за три недели до боя с «Канело»

«Поздравляем Жанибека Алимханулы, отличная новость. Пусть чемпионов Казахстана будет больше! Құтты болсын!!», — написал Головкин в Twitter.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) после отказа американского боксера Деметриуса Андраде встретиться с казахстанцем в ринге выпустила официальное постановление, в котором объявила казахстанского боксера Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе.

Глава государства направил поздравительную телеграмму Жанибеку Алимханулы. Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с присуждением ему титула чемпиона мира по версии WBO,