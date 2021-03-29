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    Геннадий Головкин появился в кинотеатре с целой хоккейной командой

    29 Марта 2021, 00:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легенда бокса и чемпион в среднем весе Геннадий Головкин сходил с детской хоккейной командой в кинотеатр на новый фильм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Выбор любителей кино пал на фантастическую картину «Годзилла против Конга».

    «Сходить в кино с детской хоккейной командой всегда отличная идея», — подписал фотографию Головкин.

    Напомним, что в декабре прошлого года Головкин в своем последнем на сегодня поединке смог отстоять свои чемпионские пояса в среднем весе по версиям IBF/IBO в поединке против поляка Камила Шереметы, четырежды отправив в нокдаун соперника.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Головкин Общество
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