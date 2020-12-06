Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин попал в ТОП-3 потенциальных соперников для чемпиона мира

    6 Декабря 2020, 19:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал Sky Sports включил казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) в тройку возможных оппонентов для чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO, британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Также в шорт-лист входят мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и британец Крис Юбэнк-младший (29-2, 22 КО). Отметим, что «Канело» и Юбэнк, в отличие от Головкина, владеют титулами чемпиона мира в 168 фунтах.

    Пока же Геннадию Головкину предстоит провести обязательную защиту пояса IBF в среднем весе 18 декабря — его соперником будет поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО). На этот бой букмекерская контора Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Шереметы — 10, ничья — 29. Также на кону будет стоять пояс IBO.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров