Геннадий Головкин попал в ТОП-3 потенциальных соперников для чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал Sky Sports включил казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) в тройку возможных оппонентов для чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO, британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Также в шорт-лист входят мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и британец Крис Юбэнк-младший (29-2, 22 КО). Отметим, что «Канело» и Юбэнк, в отличие от Головкина, владеют титулами чемпиона мира в 168 фунтах.

Пока же Геннадию Головкину предстоит провести обязательную защиту пояса IBF в среднем весе 18 декабря — его соперником будет поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО). На этот бой букмекерская контора Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Шереметы — 10, ничья — 29. Также на кону будет стоять пояс IBO.



