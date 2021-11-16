Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин попал в список самых критикуемых боксеров современности

    16 Ноября 2021, 00:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал Vringe.com составил список самых критикуемых боксеров современности, куда попал и казахстанский чемпион Геннадий Головкин, которого упрекают в выборе слишком легких соперников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Впечатляющая серия досрочных побед Геннадия Головкина прервалась в тот момент, когда у бойца повысился уровень оппозиции. Вряд ли вы сможете убедить хейтера казахстанца в том, что если кто-то из чемпионов и был против объединительного боя с пиковым GGG, то это точно не Геннадий. Де-факто стоящих имён в списке поверженных бойцов у возрастной легенды совсем немного», — пишет ресурс.

    Напомним, что свой следующий бой Головкин должен провести в декабре против японца Риоты Мураты. Бой состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров