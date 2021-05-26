Геннадий Головкин получил официальных претендентов на свой титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Wasserman Boxing выиграла торги за проведение отборочного боя по линии IBF между немецким боксером Патриком Войцицки (14-0-1, 5 КО) и бразильцем Эскивой Фалькао (28-0, 20 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победитель этого поединка поборется за титул чемпиона мира в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО).

«Промоутерские торги за финальный элиминатор в среднем весе выиграны! Патрик Войцицки встретится с Эскивой Фалькао, а победитель этого боя сразится с Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира по версии IBF», — пишет Wasserman Boxing.



