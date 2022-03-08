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    Геннадий Головкин показал свою форму перед боем с «суперчемпионом»

    8 Марта 2022, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин в социальных сетях показал фотографию из зала во время тренировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Головкин опубликовал снимок с оголенным торсом, продемонстрировав своим подписчикам актуальную форму перед возвращением на ринг. Под фотографией GGG оставил краткий комментарий: «Понедельник».


    Напомним, следующий бой Головкин проведет против японского чемпиона Риоты Мураты, поединок состоится девятого апреля в Сайтаме (Япония). Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Риота Мурата владеет поясом «суперчемпиона» — WBA Super.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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