Геннадий Головкин показал свою форму перед боем с «суперчемпионом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин в социальных сетях показал фотографию из зала во время тренировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Головкин опубликовал снимок с оголенным торсом, продемонстрировав своим подписчикам актуальную форму перед возвращением на ринг. Под фотографией GGG оставил краткий комментарий: «Понедельник».





Напомним, следующий бой Головкин проведет против японского чемпиона Риоты Мураты, поединок состоится девятого апреля в Сайтаме (Япония). Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Риота Мурата владеет поясом «суперчемпиона» — WBA Super.



