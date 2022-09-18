Геннадий Головкин поблагодарил казахстанцев за поддержку

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин записал видео для своих соотечественников после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, передает МИА «Казинформ»

«Ребят, хочу обратиться ко всем казахстанцам, ко всем землякам, ко всем любителям бокса, кто поддерживал меня, да и вообще - ко всем жителям Казахстана. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за то, что вы все вместе смотрите и поддерживаете! Эти моменты действительно нас объединяют и мы становимся как единое целое. Забываем про все невзгоды и проблемы, когда такое случается. Чувствовал поддержку, совсем немножко не хватило мне, это моя ошибка, признаю. Вернемся сильнее, все будет хорошо. Желаю всем здоровья и успехов. Алга, Казахстан! Вместе мы - сила!» - сказал Геннадий Головкин после боя.

Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» – заключил Президент.

Кадр из видео



