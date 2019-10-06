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    Геннадий Головкин поблагодарил казахстанцев за поддержку

    6 Октября 2019, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Геннадий Головкин, победивший украинского боксера Сергея Деревянченко, обратился к болельщикам и поблагодарил за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спасибо всем вам за поддержку! Рахмет всем, кто был на арене и всем, кто болел у экранов. Вы лучшие!», - написал Геннадий Головкин на своей странице в Instagram.

    Напомним , Геннадий Головкин одержал победу в бою с украинским боксером Сергеем Деревянченко.

    Главное событие бокса прошло на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

    Бой продлился все 12 раундов и завершился решением судей, которые единогласным решением отдали победу Головкину. Таким образом, пояса IBF и IBO вернулись к казахстанцу.

    Это бой стал 42-ым для 37-летнего казахстанца. Теперь, в его копилке уже 40 побед.

    Ранее Геннадия Головкина с победой поздравили Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Спорт Головкин
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