Геннадий Головкин отказался от всех титулов чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Геннадий Головкин владел титулом IBO больше 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

По сообщению канала, последним на очереди был пояс IBO - это пятая по престижности организация. Для статуса абсолютного чемпиона мира не нужен титул IBO, поэтому чемпионы IBO зачастую не имеют официальных претендентов и входят в рейтинге других организаций.

Геннадий Головкин владел титулом IBO больше 12 лет. Завоевал его 9 декабря 2011 года после победы над Лахуаном Саймоном, формально потерял после поражения от Сауля «Канело» Альвареса в 2018 году - пояс не перешел к Канело, потому что он отказался оплачивать санкцию. Вернул вакантный пояс Геннадий Головкин в 2019 году после победы над Сергеем Деревянченко.

«Взаимное уважение и признание между Геннадием и IBO насчитывает 12 лет и 22 боя. Что в 2011 году, что сейчас GGG остается лучшим средневесом. С нашим поясом началось его чемпионство в среднем весе. Основные соперники долгие годы избегали боя с ним и серия из 15 нокаутов подряд объясняет почему. Мощный, превосходный боксер, который никогда не был в нокдауне», - сказал президент IBO Эд Левин.

Геннадий Головкин - серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира в категории любителей. Среди профессионалов двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO. Был действующим чемпионом мира по версиям IBO.

Он также входит в топ лучших боксеров мира и в топ самых зрелищных в мире бойцов-средневесов.