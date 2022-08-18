Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин опубликовал видео перед третьим боем с «Канело»

    18 Августа 2022 09:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин напомнил о приближении его долгожданного третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем Instagram GGG опубликовал видеоролик с лучшими моментами первых двух поединков с мексиканцем и сопроводил его подписью: «Жекпе-жекке тура бір ай қалды. Ровно месяц до боя».

    Финал трилогии Головкин — Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (утро 18 сентября в Казахстане). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории — в настоящее время все основные пояса принадлежат «Канело».

    Фото: sports.kz
    #Спорт #Головкин #Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
    Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
    Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
    Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии
    Популярное
    1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
    2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Новости партнеров