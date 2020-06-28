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    Геннадий Головкин определился с датой следующего боя и трилогией с «Канело»

    28 Июня 2020, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, когда казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) вернется на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Анджея Василевски, промоутера поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), который станет следующим соперником Головкина, их бой состоится в октябре или ноябре. Рабочие даты — вторая или третья суббота октября (10 или 17 октября) или первая суббота ноября (7 ноября).

    Таким образом, это означает, что в 2020 году Геннадий Головкин точно не встретится в трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53-1-2, 36 КО). Ожидается, что их бой состоится в первой половине 2021 года — скорее всего, на традиционный мексиканский праздник «Синко де майо».

    Автор:

    Спорт Головкин
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