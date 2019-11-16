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    Геннадий Головкин оказался на грани вылета из P4P-рейтинга

    16 Ноября 2019, 21:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Youtube-канал о боксе J Calderon Boxing Talk опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин, несмотря на возвращение себе титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, расположился на последнем, десятом месте. Лидирует же Сауль Альварес, также в тройку лучших входят Теренс Кроуфорд и, довольно неожиданно, Мэнни Пакьяо. Ниже в ТОП-10 последовательно расположились Василий Ломаченко, Александр Усик, Эррол Спенс, Наоя Иноуэ, Артур Бетербиев и Хуан Франсиско Эстрада.

    Автор:

    Спорт Головкин
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