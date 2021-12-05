Геннадий Головкин оценил свою физическую форму в 39 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) поделился мнением о своих нынешних физических кондициях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я буду внимательно присматриваться к себе. Сейчас я в отличной форме, я прекрасно себя чувствую, и, конечно же, все мои карьерные решения будут основываться на том, как я себя чувствую. В настоящее время я чувствую себя отлично», — сказал Головкин в интервью зарубежным СМИ.

Напомним, Головкин должен был вернуться на ринг 29 декабря, однако его бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) был перенесен на более поздний срок из-за появления и распространения по всему миру нового штамма коронавируса.



