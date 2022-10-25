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    Геннадий Головкин обратился к казахстанцам

    25 Октября 2022, 20:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в средней весовой категории по версиям IBF, WBA Super и IBO, казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Днем Республики, передает МИА «Казинформ».

    На своей странице в Instagram Головкин оставил сообщение на трех языках — казахском, русском и английском.

    «Барлық қазақстандықты мерекемен құттықтаймын! Аспаңымыз ашық, заманымыз тыныш, бейбітшілігіміз мәңгі жасасын! Республика күні құтты болсын!

    Поздравляю всех казахстанцев с праздником! Желаю мира и процветания нашему общему дому, и всем нам благополучия и здоровья! С днем Республики!

    I congratulate all the people of Kazakhstan on the Republic Day! May there always be peace and prosperity in our land and in every family. Happy Republic Day!» — написал GGG.

    В своем последнем на данный момент поединке Головкин проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу единогласным решением судей.


    Фото: instagram.com/gggboxing

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Патриотизм Головкин Общество Поздравления День Республики
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