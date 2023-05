Геннадий Головкин обратился к казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в средней весовой категории по версиям IBF, WBA Super и IBO, казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Днем Республики, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram Головкин оставил сообщение на трех языках — казахском, русском и английском.



«Барлық қазақстандықты мерекемен құттықтаймын! Аспаңымыз ашық, заманымыз тыныш, бейбітшілігіміз мәңгі жасасын! Республика күні құтты болсын!

Поздравляю всех казахстанцев с праздником! Желаю мира и процветания нашему общему дому, и всем нам благополучия и здоровья! С днем Республики!

I congratulate all the people of Kazakhstan on the Republic Day! May there always be peace and prosperity in our land and in every family. Happy Republic Day!» — написал GGG.

В своем последнем на данный момент поединке Головкин проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу единогласным решением судей.



Фото: instagram.com/gggboxing