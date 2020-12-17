Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин назвал свою мечту в боксе

    17 Декабря 2020, 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин выступил на пресс-конференции перед боем с поляком Камилом Шереметой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Головкина, он сделает всё возможное, чтобы успешно провести 21-ю защиту титулов чемпиона мира в среднем весе, что станет рекордом дивизиона.
    «Для меня этот бой — шанс оставить большой след в истории бокса. Я горжусь тем, что вышел на этот уровень, и у меня будет возможность подраться и побить рекорд, который продержался уже долгое время. Для каждого спортсмена, я надеюсь, это большое достижение — установить новый рекорд. Так что я действительно в шаге от своей мечты, можно сказать.
    Конечно, я понимаю ту ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, поэтому я отношусь к бою серьезно. Я постараюсь показать лучшую версию себя и, как я всегда говорил, Big Drama Show — оно будет присутствовать и в пятницу», — отметил Головкин.


    Фото: vk.com/ggolovkin

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров