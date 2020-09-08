Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Геннадий Головкин напугал двух звезд британского бокса

    8 Сентября 2020, 10:09

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский менеджер боксеров и предприниматель Уильям Стори восхитился чемпионом мира в среднем весе из Казахстана Геннадием Головкиным, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем Twitter Стори опубликовал совместную фотографию с GGG и отметил, что два его известных соотечественника в свое время избежали поединка с Геннадием.
    «Геннадий Головкин — один из величайших боксеров всех времен. Казахстанский король нокаутов обладает одним из самых больших процентов нокаутов в истории. Бесстрашный, опытный и стойкий, он сражался с каждым, кого ставили перед ним. Многие, такие как Карл Фроч и Крис Юбэнк-младший бежали от него в страхе», — написал он.




    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров