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    Геннадий Головкин начал переговоры по бою в Казахстане

    30 Июня 2023, 08:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в среднем весе, 41-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщил журналист GiveMeSport Чарли Симс, проведший беседу с Райдером. Отмечается, что Головкин предложил провести поединок в Казахстане.

    «Хорошо поболтал сегодня с Джоном Райдером. Начались переговоры с Головкиным, мистер предложил провести бой в Казахстане», — проинформировал Симс.

    Напомним, что Райдер и Головкин в своих последних на сегодня поединках уступили единогласным решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (58-2-2, 39 КО).

    Ранее сообщалось, что Головкину готовы заплатить $15 млн за бой с американским нокаутером Эдгаром Берлангой (21-0, 16 КО).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин Бокс
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