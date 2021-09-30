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    Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы вошли в обновленный рейтинг The Ring

    30 Сентября 2021, 09:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала The Ring представил актуальную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях. В рейтинг входят казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В табеле о рангах среднего дивизиона, где присутствуют казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, изменений не произошло: GGG занимает первое место, за ним в ТОП-3 следуют американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде. Алимханулы располагается на седьмой строчке. Пояс чемпиона The Ring в этом дивизионе является вакантным.

    Полностью рейтинг среднего веса от The Ring выглядит так:

    1. Геннадий Головкин (Казахстан)

    2. Джермалл Чарло (США)

    3. Деметриус Андраде (США)

    4. Сергей Деревянченко (Украина)

    5. Риота Мурата (Япония)

    6. Хайме Мунгия (Мексика)

    7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

    8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

    9. Лиам Уильямс (Великобритания)

    10. Феликс Кэш (Великобритания).

    Напомним, Геннадий Головкин вошел в обновленный рейтинг лучших боксеров мира.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс
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