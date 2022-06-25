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    Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели первую дуэль взглядов перед третьим боем

    25 Июня 2022, 03:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-2-2, 39 КО) впервые встретились лицом к лицу перед третьим боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это случилось на их первой пресс-конференции в рамках трилогии в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Также через несколько дней боксеры встретятся вновь — на пресс-конференции в Нью-Йорке.

    Как сообщалось ранее, третий бой Головкин – «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. Их первый поединок прошел в 2017 году и закончился скандальной ничьей. Рематч состоялся спустя год, в 2018-м, и завершился победой Альвареса решением большинства голосов судей.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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