Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели первую дуэль взглядов перед третьим боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-2-2, 39 КО) впервые встретились лицом к лицу перед третьим боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось на их первой пресс-конференции в рамках трилогии в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Также через несколько дней боксеры встретятся вновь — на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Как сообщалось ранее, третий бой Головкин – «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. Их первый поединок прошел в 2017 году и закончился скандальной ничьей. Рематч состоялся спустя год, в 2018-м, и завершился победой Альвареса решением большинства голосов судей.



