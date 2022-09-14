Геннадий Головкин и «Канело» провели первую дуэль взглядов перед третьим боем в Лас-Вегасе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес спустя четыре года вновь встретились лицом к лицу в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они приняли участие в торжественной «церемонии прибытия» в местном развлекательном комплексе MGM Grand за несколько дней до трилогии.

Третий бой Головкина и Альвареса состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena. Там же прошли их первый и второй бои — в 2017 и 2018 годах соответственно. В первом поединке была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.

Видео встречи и дуэли взглядов Головкина и «Канело» в Лас-Вегасе можно посмотреть ниже.

Ранее сообщалось , что казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о своих планах после третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и намерении провести поединок в Казахстане, а также чемпион-средневес не стал отрицать, что третий бой с Саулем «Канело» Альваресом может стать для него заключительным в профессиональной карьере.



