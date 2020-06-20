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    Геннадий Головкин хочет провести бой в Казахстане

    20 Июня 2020, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в эфире The Lockdown Tapes сообщил о желании провести бой на родине. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Конечно, народ Казахстана заслуживает такого вечера у себя дома. Они должны получить возможность посмотреть вживую такое большое, грандиозное шоу на таком высоком уровне, на котором делают в США. Я считаю, что народ этого заслуживает. Это необходимо сделать, дать возможность насладиться таким шоу. Я бы сказал – «Конечно, да». От меня не много зависит в этом вопросе, но если выдастся такая возможность - с удовольствием сделаю это», - признался Геннадий Головкин.

    Видео с интервью размещено на YouTube-канале Matchroom Boxing. Ведущий Крис Ллойд через переводчика задал GGG ряд вопросов, начиная от тренировок с Джонатоном Бэнксом, лагеря в Биг Бэнксе, его семейной жизни и заканчивая планами на будущее.

    Месяц назад Геннадий Головкин рассказал о том, что он сделает в первую очередь после карантина.

    «Первым делом после карантина отправлюсь в боксёрский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» - написал Геннадий Головкин в Instagram.

    Позже сопромоутер Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн сообщил, когда казахстанский боксер может провести свой следующий бой.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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