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    Геннадий Головкин готов вернуться для проведения боя в Великобританию

    28 Ноября 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заявил, что готов вернуться в Великобританию и провести там свой второй бой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Если на столе будет какое-нибудь интересное предложение, если будет спрос на бой в Великобритании, я готов рассмотреть его. Потому что там у меня одна из самых больших армий фанатов», - сказал Головкин.

    Напомним, 39-летний казахстанец дрался в Великобритании в 2016 году: тогда Головкин сразился с местным боксером Келлом Бруком (39-3, 27 КО) и победил его техническим нокаутом в пятом раунде. Изначально соперником GGG должен был стать другой британец, Крис Юбэнк-младший (31-2, 23 КО), но переговоры с ним зашли в тупик.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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