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    Геннадий Головкин достиг уровня Майка Тайсона

    1 Апреля 2022, 21:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер японского боксера Риоты Мураты (16-2, 13 КО) Акихико Хонда прокомментировал масштаб предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Это событие находится на том же уровне, что и бой между чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и Джеймсом Дугласом в феврале 1990 года на арене Tokyo Dome. Акихико Хонда, глава Teiken, объяснил: «Деньги, которые были переведены, были такими же большими, как и в том бою Тайсона, но из-за коронавируса на этот раз было в десятки раз сложнее реализовать это», — цитирует промоутера Мураты Yahoo! Japan.

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин прилетел в Токио на бой с японцем Риотой Муратой и уже успел пообщаться с местными журналистами.

    Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

    Ранее Головкин сделал прогноз на исход боя с Муратой.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс
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