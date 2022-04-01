Геннадий Головкин достиг уровня Майка Тайсона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер японского боксера Риоты Мураты (16-2, 13 КО) Акихико Хонда прокомментировал масштаб предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Это событие находится на том же уровне, что и бой между чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и Джеймсом Дугласом в феврале 1990 года на арене Tokyo Dome. Акихико Хонда, глава Teiken, объяснил: «Деньги, которые были переведены, были такими же большими, как и в том бою Тайсона, но из-за коронавируса на этот раз было в десятки раз сложнее реализовать это», — цитирует промоутера Мураты Yahoo! Japan.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прилетел в Токио на бой с японцем Риотой Муратой и уже успел пообщаться с местными журналистами.

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Ранее Головкин сделал прогноз на исход боя с Муратой.

Фото: sports.kz



