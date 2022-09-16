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    Геннадий Головкин досрочно расторгнет контракт с DAZN

    16 Сентября 2022, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как отметил журналист Boxingscene.com Кит Айдек, сотрудничество чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина со стриминговым сервисом DAZN продлится меньше, чем планировалось изначально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Утром 18 сентября Геннадий Головкин проведет третий поединок с Саулем «Канело» Альваресом за звание «абсолюта» во втором среднем весе. Этот бой станет для GGG пятым и заключительным по действующему контракту с DAZN.

    «Его карьера не закончится в субботу вечером, Головкин подтвердил, что третий поединок с Альваресом ознаменует завершение его эксклюзивного контракта с DAZN. Головкин и DAZN объявили о заключении соглашения на шесть боев в марте 2019 года, по которому Геннадию должны были выплатить более $100 млн, но оно закончится после его пятого выступления на стриминговом сервисе в эту субботу», — написано в статье.

    Ранее сообщалось, что третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом пройдет в Лас-Вегасе. Он запланирован на 05:00 18 сентября по времени Нур-Султана, ожидаемое начало главного поединка после 08:00.

    Трансляцию боя будут вести телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».

    Фото: boxingscene.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс
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