Геннадий Головкин дал официальный старт неделе боя с Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский средневес Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) объявил об успешном старте финальной недели перед боем с представителем Украины Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) за вакантные титулы чемпиона мира IBF и IBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Начал неделю боя насыщенным медиа-днем в Нью-Йорке. Спасибо всем, кто был со мной. Увидимся завтра», — написал боксер в твиттере, поделившись несколькими фотографиями.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В Казахстане прямая трансляция шоу будет показана телеканалом «Qazsport» начиная с 05:00 утра 6 октября. Главный поединок начнется около 09:00.

Фото: vk.com/ggolovkin