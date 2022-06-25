Геннадий Головкин анонсировал новый этап своей карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о предстоящей трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и назвал этот бой «новым этапом» для себя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я чувствую, что это будет действительно новый этап для меня. Многие чемпионы, многие спортсмены в этой ситуации оказываются, но я думаю, что сделаю все лучше и покажу лучшего себя. Посмотрим, время покажет, бой покажет», - сказал Головкин.

Как сообщалось, третий бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). Первый поединок закончился скандальной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели первую дуэль взглядов перед третьим боем.