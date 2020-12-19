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    Геннадий Головкин анонсировал большой бой после рекордной защиты титулов чемпиона мира

    19 Декабря 2020, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заявил, что болельщики не будут разочарованы его следующим поединком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сегодня утром GGG вернулся на ринг впервые за 14 месяцев и заставил сдаться поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО), проведя тем самым рекордную, 21-ю по счету защиту чемпионских титулов в своем дивизионе.

    Со-промоутер казахстанца Эдди Хирн в беседе с ESPN отметил, что Головкин будет сам определять будущее своей карьеры после этого боя. Сам Геннадий также анонсировал нечто грандиозное:

    «Поверьте мне, ребята. В следующий раз мы устроим лучший бой», — сказал он.

    Напомним, что после победы над польским боксером Камилом Шереметой Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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