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Генконсульство РК в Стамбуле выясняет информацию о наличии граждан РК среди жертв взрыва

13 Ноября 2022, 21:09
Генконсульство РК в Стамбуле выясняет информацию о наличии граждан РК среди жертв взрыва
13 Ноября 2022, 21:09

Генконсульство РК в Стамбуле выясняет информацию о наличии граждан РК среди жертв взрыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сообщениям правоохранительных органов Турции, в воскресенье, 13 ноября в туристическом центре г.Стамбул произошёл взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным 4 человек погибло, 38 были ранены. Об этом сообщает МИД РК в Telegram.

Генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с компетентными органами Турции и мэрией города для выяснения информации о наличии граждан Казахстана среди жертв взрыва.

Видео ТАСС.


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