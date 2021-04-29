Генконсульство Казахстана открылось в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ –В Самарканде состоялась официальная церемония открытия генерального консульства Республики Казахстан. В торжественном мероприятии приняли участие посол Казахстана в Республике Узбекистан Дархан Сатыбалды и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие генерального консульства Республики Казахстан в Самарканде является итогом договоренности глав наших государств. Сегодня Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии, на долю которого приходится более 50% общего объема товарооборота со странами региона. В свою очередь узбекский бизнес активно осваивает казахстанский рынок. Все это становится возможным благодаря усилиям глав наших государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Шавката Миромоновича Мирзиёева, личному вкладу Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева», - сказал в приветственной речи Д. Сатыбалды.

Со слов казахстанского дипломата, Самарканд является стратегическим центром Узбекистана и обладает важным туристическим, экономическим и транспортным потенциалом, в связи с чем открытие генерального консульства именно в Самарканде не случайно.

«Стоит отметить, что Самарканд сегодня выступает центром притяжения не только для казахстанских туристов, но и бизнеса. Город имеет не только богатое историческое прошлое, но и перспективное будущее. В ближайшей перспективе Самарканд приобретет статус города-миллионника. Это повысит его политический статус, расширит туристические возможности, а также усилит инвестиционную привлекательность. Уверен, что деятельность генерального консульства в городе Самарканде внесет существенный вклад в активизацию добрососедских казахстанско-узбекских отношений», - подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Глава Самаркандской области Э. Турдимов отметил историческую важность открытия казахстанской дипмиссии, которая полностью соответствует курсу расширения стратегического сотрудничества двух стран.

«Несомненно, это останется в нашей истории. Мы будем всячески поддерживать генерального консула Казахстана в Самарканде. Хочется подчеркнуть, что рост казахстанско-узбекских отношений на качественно новом уровне в полной мере отвечает долгосрочным дружественным интересам двух братских народов и будет служить важным фактором обеспечения мира, стабильности, безопасности и быстрого развития регионов Центральной Азии», - сказал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.



