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    Генконсул РК в Санкт-Петербурге принял участие в возложении цветов в память о блокаде и жертвах войны

    28 Января 2021, 19:52

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов принял участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу «Мать-Родина» и к памятной плите, посвященной защитникам Ленинграда – уроженцам Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    Памятное мероприятие состоялось в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По официальным данным, за годы блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия Память
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