Генконсул РК в Санкт-Петербурге принял участие в возложении цветов в память о блокаде и жертвах войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов принял участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу «Мать-Родина» и к памятной плите, посвященной защитникам Ленинграда – уроженцам Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Памятное мероприятие состоялось в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По официальным данным, за годы блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище.



