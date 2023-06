Генетическую загадку коронавируса пытаются разгадать британские исследователи

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские исследователи изучат гены тысяч людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 с целью разгадать одну из самых интригующих загадок: почему коронавирус убивает некоторых людей, но у других не вызывает даже легкой головной боли? Исследователи попытаются упорядочить генетический код людей, которые находились в тяжелом состоянии вследствие заражения коронавирусом, и сравнят их геномы с теми, у кого были легкие симптомы заболевания или не болели вовсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Исследование охватит около 20 тысяч человек, находящихся в настоящее время или находившихся ранее под наблюдением в отделении интенсивной терапии с диагнозом COVID-19, и около 15 тысяч человек с легкими симптомами заболевания.

Ученые предупреждают, что знания о новом коронавирусе, появившемся в Китае в прошлом году, по-прежнему ограничены. Пока неясно, почему вирус вызывает смерть у одних, а у других лишь легкие симптомы.

«Мы надеемся найти подсказки при изучении генома, которые помогут нам понять, как же вирус убивает людей», - сказал Кеннет Бэйли (Kenneth Baillie), врач-реаниматолог, возглавляющий исследование в Эдинбургском университете.

Геном представляет собой полный набор дезоксирибонуклеиновой кислоты или ДНК организма. ДНК человека содержат вместе примерно 3 млрд пар оснований.

Перед исследователями стоит сложная задача. По словам Бэйли, между любыми двумя индивидуумами существует от 4 до 5 миллионов различий, поэтому ученым нужна большая выборка.

«Неизвестно, что же на самом деле происходит на уровне молекул и клеток. Что заставляет людей заболевать и умирать от этой болезни», - сказал он.

Бэйли будет сотрудничать с отделениями интенсивной терапии в Соединенном Королевстве, Genomics England и глобальным консорциумом по генетическим исследованиям, известным как Genetics of Receptible and Mortality in Critical Care, или GenOMICC.

В Genomics England заявили, что изучая весь геном, можно будет определить вариации, которые влияют на реакцию на Covid-19, и обнаружить новые методы лечения, которые смогут уменьшить вред, спасти жизни и даже предотвратить будущие вспышки. Результаты исследования будут объявлены публично.

«Ваш шанс умереть от инфекции закодирован в ваших генах – и он гораздо выше, чем вероятность смерти от сердечнососудистых заболеваний или рака», - сказал Бэйли.