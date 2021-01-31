Генеральный штаб Вооруженных Сил проверил боеготовность войск на юго-востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах РК началась серия внезапных проверок. Первыми по тревоге были подняты подразделения боевого обеспечения Талдыкорганского гарнизона. Проверил боеготовность Сухопутных войск ВС РК первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов, передает МИА «Казинформ».

Необходимость постоянного наращивания боевого опыта является одним из приоритетов развития, который ставит перед оборонным ведомством Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РК Касым-Жомарт Токаев.

Реальную картину боеготовности войск могут показать только внезапные проверки. Демонстрация уровня способности к приведению воинских частей в высшие степени боевой готовности выражается в слаженной работе штабов и подразделений при выполнении учебно-боевой задачи. Армия должна быть готова не только к отражению внешних угроз, но и к ведению войн нового типа.

Поднятые по тревоге части разведки и связи Сухопутных войск находятся в опережающей готовности по отношению к остальным подразделениям.

– Выполняя требование министра обороны – обучать военнослужащих действиям на незнакомых полигонах, подразделения переброшены разными способами, включая военно-транспортную авиацию, в районы выполнения учебно-боевых задач. Проверка одного разведывательного полка впервые организована на пяти полигонах в разных географических и климатических зонах Республики Казахстан, – отметил начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

Взаимосвязано с учебно-боевыми задачами разведки, танковые и артиллерийские подразделения регионального командования «Юг» были подняты по тревоге, совершили марш на полигон «Матыбулак» и заняли оборону в назначенных районах. Организованы мероприятия по повышению живучести войск с учетом опыта современных конфликтов. Проведена маскировка войск и пунктов управления, оборудованы ложные опорные пункты и позиции с использованием макетов и других подручных средств.

Переброшенные на полигон «Матыбулак» расчеты беспилотных летательных аппаратов вели воздушную разведку. Они определили координаты более 80 процентов замаскированных объектов, идентифицировали реальные и ложные позиции, а также выполняли задачи по корректировке огня артиллерии.

Летный состав авиабазы выполнил полеты с боевым применением на авиационном полигоне «Кызылагаш» с практическим наведением с земли по целеуказаниям авианаводчиков разведывательного полка.

На учебных полигонах «Спасск», «Сарыозек» и «Жетысу» разведчики вели разведку объектов, сдали нормативы по военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, связи, подрывному делу, физической и военно-медицинской подготовкам. Провели ночную засаду и налет на объекты условного противника. На всех полигонах выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия.

В назначенных районах связистами в кратчайшие сроки были развернуты узлы связи, что обеспечило управление войсками, действующими на различных направлениях. Это подтверждалось радиотренировкой и результатами отработанных нормативов.

Штаб полка занимался планированием и управлением подразделениями, выполняющими учебно-боевые задачи на большом удалении от пункта постоянной дислокации.

По итогам проверки должностным лицам поставлены конкретные задачи по совершенствованию вопросов боевой и мобилизационной готовности, качественной подготовке войск к предстоящим крупномасштабным учениям.