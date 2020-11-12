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    Генеральный секретарь ООН назначил постоянного координатора ООН в Казахстане

    12 Ноября 2020, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил г-жу Микаелу Фриберг-Стори из Швеции постоянным координатором ООН в Казахстане с согласия Правительства принимающей стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря ООН в Казахстане.

    Микаела Фриберг-Стори приступает к работе на этой должности с более чем 20-летним опытом в области мира, безопасности и развития. В последнее время она занималась стратегическим руководством гуманитарными операциями и дипломатией для Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца через Шведский Красный Крест и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Она также занимала должность начальника отдела реформы сектора безопасности Агентства по вопросам мира, безопасности и развития при Правительстве Швеции и работала в департаменте по вопросам политики в области безопасности Министерства иностранных дел Швеции.

    В рамках Миссии ООН по делам временной администрации в Косово г-жа Фриберг-Стори также руководила полевыми операциями организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по проведению выборов, занимала должность директора управления по вопросам интеграции в Европейский Союз и служила специальным посланником ООН по Косово. Она начинала свою международную карьеру в организации «Врачи без границ».

    Имеет степень бакалавра политических наук Стокгольмского университета, а также окончила магистратуру по специальности «Гуманитарная помощь» в Уппсальском университете.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Назначения
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