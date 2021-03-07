Генеральный секретарь ОДКБ посетит Казахстан с рабочим визитом

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В период 9-10 марта состоится визит генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в Республику Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в ходе визита Станислав Зась встретится с министрами обороны и иностранных дел, а также Секретарем Совета Безопасности РК.

Как ожидается, Генерального секретаря ОДКБ примет Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В ходе предстоящих встреч Станислав Зась проинформирует о запланированных мероприятиях по реализации решений (декабрьской 2020 г.) сессии СКБ и выполнении приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в Организации в 2021 году.

Наряду с этим, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ.

Стороны обсудят подготовку к предстоящим в апреле-мае этого года очередным заседаниям уставных органов.



