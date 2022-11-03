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    Генеральный секретарь НАТО посетит Турцию

    3 Ноября 2022, 09:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 3 по 5 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе НАТО, Йенс Столтенберг встретится с президентом Турецкой Республики Реджеп Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, министром обороны Хулуси Акаром и другими высокопоставленными официальными лицами страны.

    В четверг генеральный секретарь НАТО проведет пресс-конференцию совместно Мевлютом Чавушоглу, а 4 ноября он встретится с президентом Турции в Стамбуле и посетит город Чанаккале.


    Фото: media.realitatea.net

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    НАТО Турция Мировые новости
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